İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretinden berbere adli kontrol

Samsun’da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da berber dükkanında uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D.A.G. adlı berberin işletmiş olduğu iş yerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini elde ederek takip ve çalışma başlattı. Narkotik polisi D.A.G. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 0,15 gram bonzai ile 1 adet bonzai maddesi katkılı sigara ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Soruşturma devamında berber dükkanında yapılan aramada 3 adet bonzai maddesi katkılı sigara ve satışa hazır vaziyette 4 paket halinde 0,23 gram bonzai ile ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan berber D.A.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen berber, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.