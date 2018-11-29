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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da 1 şahıs ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da 1 şahıs 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen R.M.'yi (56) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan R.M. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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