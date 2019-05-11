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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptıkları aramada bir miktar bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen H.B., KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım İlçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 3 kişi ile birlikte 43,99 gram bonzai, 1 adet içime hazır bonzaili sigara ve 8 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği olan ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Soruşturma kapsamında 3 şahıs uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılırken, H.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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