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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da 5 kişi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Samsun'da 5 kişi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli, uyuşturucu maddelerle yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 kullanıcı şahsa 4 paket halinde 5,51 gram sentetik uyuşturucu ve 2 paket halinde 3,05 gram esrar maddesi sattığı tespit edilen M.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. M.A.'nın evinde yapılan aramada 2 paket halinde 45 gram bonzai, 70 kapsül sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan M.A. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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