Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.C. isimli şahıs ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, şüpheli şahıs ile teması görülen bir kişiden 10 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Narkotik polisi olayın devamında 26 yaşındaki Ö.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 26 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Narkotik bürosundaki sorgusu tamamlanan Ö.C. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.