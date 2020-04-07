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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı kapsül ile yakalanan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı kapsül ile yakalanan bir şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.F. ile birlikte 497 kapsül sentetik ecza ele geçti. Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan C.F. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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