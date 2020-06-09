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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da 1 kişi ’uyuşturucu ticareti’ suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da 1 kişi 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.L.'yi takibe aldı. C.L. ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 7 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap elde edildi. Gözaltına alınan C.L.'nin ikametinde yapılan aramada 70 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.L. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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