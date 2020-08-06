Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen T.K.'yi İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. T.K. ile birlikte 4 kapsül sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçti. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.K.,"uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.