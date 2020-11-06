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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arz ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda 1 şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen ve hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan R.A.'nın ikametine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 3 paket halinde 1,75 gram metamfetamin maddesi ile 13 adet sentetik ecza hap elde edildi. Gözaltına alınan R.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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