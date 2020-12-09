İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Samsun'da ikametinden 7 paket halinde esrar ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen O.T.'nin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 7 paket halinde 36,56 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.T., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.