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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bir evde yaptıkları aramada parça halinde 4.75 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ç. (35) yakalanarak gözaltına alındı.


F.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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