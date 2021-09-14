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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine E.Ş.'yi 197 gram bonzai ile yakaladı. Gözaltına alınan E.Ş. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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