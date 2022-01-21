Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu 116 adet extacy hap, 15 gram metamfetamin maddesi ve bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen Y.S. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Y.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.