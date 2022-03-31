İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C.'yi savcının talimatı doğrultusunda yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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