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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine H.İ.B.'yi takibe aldı. H.İ.K ile teması görülen 5 şahıstan 1,57 gram metamfetamin maddesi, 9 kapsül sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu içme aparatı elde edildi.


Soruşturmanın devamında şüpheli H.İ.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 0,01 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 7 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili H.İ.B. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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