Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.G. ve H.H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 4 paket halinde 2,76 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ecstasy hap, 2 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.G. ve H.H.E. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.