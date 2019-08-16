Uyuşturucu ticaretinden gözaltında

Samsun'da bir kişi, evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda U.K.'nin evinin etrafındaki tarlada ekili 61 kök, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık yarım kilo dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.