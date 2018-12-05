Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 3 paket halinde 4,76 gram esrar maddesi, yine başka iki şahıstan 0,98 gram esrar maddesi ile 1 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, uyuşturucu maddeleri U.Ş.'den aldıklarını itiraf ettiler. Narkotik ekipleri U.Ş.'yi evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet esrarlı sigara, 0,81 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 210 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan U.Ş., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.