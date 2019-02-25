Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.A. isimli şahıs ile ilgili yapılan çalışmalarda, şahıs irtibat kuran 2 kişiden 3 paket halinde 1,59 gram bonzai ile 7 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza elde etti. Olayın devamında E.A.'nın ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 45,36 gram bonzai, 0,43 gram tütün ile karışık bonzai, 0,96 gram esrar, 1 adet yarısı içilmiş esrarlı sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.A., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.