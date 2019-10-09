Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da polisin takibi sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen G.D.'yi gözaltına aldı. G.D.'nin üzerinde 7 paket 10,56 gram esrar maddesi ile evinde yapılan aramada ise 26,6 gram esrar maddesi ve 50 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ele geçti.

Polisteki sorgusu tamamlanan G.D., Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.