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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, aynı suçtan mahkemeye ifade veren 2 kardeş ise serbest bırakıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklanırken, aynı suçtan mahkemeye ifade veren 2 kardeş ise serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında İlkadım ilçesinde irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Ş.Ç. ile kardeşi K.Ç.'yi 497 gram bonzai ile birlikte yakaladı. Söz konusu kardeşlere uyuşturucu sattığı tespit edilen Y.K. de kendisine ait iş yerinde yaşları 18'den küçük 2 kardeşiyle birlikte 2 paket halinde 125,50 gram bonzai ile yakalandı. Yaşları küçük 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Çocuklar hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ile Y.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ş.Ç. ve K.Ç. kardeşler ise mahkemece serbest bırakıldı.

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