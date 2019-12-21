Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bonzai ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri bir otomobilde yaptıkları aramada araçta bulunan T.A.'yı 76,26 gram bonzai ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.