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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisini aldığı Y.E.K.'yi takibe aldı. Narkotik polisi, Y.E.K.'yi yanındaki 3 şahıs ile birlikte Kökçüoğlu Mahallesi'nde 26,45 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Y.E.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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