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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen O.T. ve G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, G.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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