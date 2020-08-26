İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde elde edilen bilgiye istinaden yaptıkları çalışma sonucu M.K. ile ile teması görülen 5 şahıstan 42 adet sentetik ecza hap elde etti. Olayla ilgili M.K. Unkapanı Mahallesi'nde 2 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan M.K. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.