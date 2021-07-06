Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da otların arasına sakladığı uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine adliyeye sevk edilen bir kişi, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin boş arazide otların arasına bir şeyler sakladığının ve uyuşturucu olabileceğinin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu otların arasında arama yaptı. Yapılan aramada 22,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu uyuşturucu otların arasında saklayıp uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Ö.T. (50) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ö.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.