İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.D.'yi takibe aldı. A.D.'nin ikametinde yapılan aramada, 0,23 gram esrar maddesi ve 0,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirildi. Olayda A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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