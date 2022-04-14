İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçundan yakalama kararı bulunan A.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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