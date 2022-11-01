Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 0,82 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakalanan 1 şahsa uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği tespit edilen F.A. ile ilgili çalışma başlattı. F.A. Yaşardoğu Mahallesi'nde 0,14 gram metamfetamin maddesi 7 kapsül sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ile birlikte yakalandı. Olayın devamında şüpheli şahsa ait ikamette yapılan aramada; 1,44 gram metamfetamin maddesi, 28,74 gram sentetik kannabinoid maddesi, 46,37 gram sentetik kannabinoid madde çoğaltmakta kullanılan madde ele geçirildi. Soruşturma çerçevesinde aynı ikamet içerisinde bulunan toplam 3 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen F. A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.