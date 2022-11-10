Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.