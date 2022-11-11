İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışma sonucu, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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