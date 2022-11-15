Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine S.A.'yı (21) takibe aldı. S.A.'nın ikametinin bodrumunda yapılan aramada 172 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.