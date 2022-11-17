Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti yaptığı' iddia edilen B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.D. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.