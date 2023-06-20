Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele dahilinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C G. ve F.M.B.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada çok sayıda extacy uyuşturucu hap ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticaretinden bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M C.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.