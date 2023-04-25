Uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen M.K. isimli şahsın iş yerinde ve aracında yaptıkları aramada; 6 paket halinde 324,62 gram metamfetamin, 0,77 gram esrar, 13 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 800 TL ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde M.K. ve olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen A.Ö. adlı kadın da gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanmaları tamamlanan M.K. ve A.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi, mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.