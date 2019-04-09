Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 1 kişi mahmece tutuklananarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsa 2 paket halinde 1,63 gram bonzai sattığı tespit edilen M.K. ile S.G. isimli şahısları 0,67 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.G. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.