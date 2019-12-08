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Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede uyuşturucu sattığı belirlenen Ü.B., F.Ç., F.D. ve H.H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 234 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Ü.B., F.Ç. ve H.H.E. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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