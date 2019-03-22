İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir şahıs 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir şahıs 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, bonzai sattığı tespit edilen ve uyuşturucu ticareti suçundan 2017 Kasım ayında tutuklanan Ç.G. (25) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen Ç.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.