Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şahsa 2 paket halinde 1,63 gram bonzai sattığı tespit edilen M.K. ile S.G. isimli şahısları 0,67 gram bonzai ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.