Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

Samsun'da 9 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs ile kendisi ile bağlantılı yaşı küçük bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, zanlıyla teması görülen 9 şahıstan toplamda 300 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 0,10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T. gözaltına alındı. Olay kapsamında şahsın ikametinde yapılan aramada da 14 adet sentetik ecza elde edildi. Şüpheli E.T. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen yaşı 18'den küçük M.Ş.Ö. de yakalanarak gözaltına alındı. M.Ş.Ö., Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T. ve M.Ş.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.