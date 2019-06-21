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Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan daha önce haklarında 4 yıl ve 8 ay yakalama kararı olan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan daha önce haklarında 4 yıl ve 8 ay yakalama kararı olan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve daha önce haklarında 8 yıl ve 4 ay yakalama kararı olan S.Y. ve B.H.'yi gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şahıslar uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Burada ifade veren iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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