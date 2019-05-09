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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırılırken, 2 kişi ise beraat etti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu madde ile yakalanan ve 6 ay önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.S.G.(39) ve tutuksuz bulunan A.D. ile U.K.'nin yargılanmaları sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu yargılanan M.S.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar A.D. ve U.K.'nin ise beraatlerine karar verildi. Mahkeme, hapis cezası ile birlikte para cezasına çarptırılan M.S.G.'nin tahliyesine karar verdi.

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