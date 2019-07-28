İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çalışmış oldukları iş yerinden irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi edinilen V.K. ve Y.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısların iş yeri içerisinde bulunan bir zanlının üzerinden 28 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap elde edildi. Aramanın devamında iş yeri içerisinde aynı parti sevk seri numaralı 80 adet daha sentetik ecza hap ele geçirildi. İfadesi alınan Y.D., savcının talimatıyla serbest bırakılırken V.K. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.