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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.B. ile irtibat kuran 1 kullanıcı şahıstan 1,59 gram bonzai ele geçirerek uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı. Soruşturmanın devamında 24,80 gram sentetik kannabinoid maddesi ve 1 adet sentetik kannabinoid maddesi katkılı sigara ile yakalanan C.B. gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan C.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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