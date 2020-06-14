Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarında bulunulan R.E.'yi gözaltına aldı. 35,23 gram bonzai ile yakalanan R.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.E. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.