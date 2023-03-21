Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonda 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri ile yakalanan şahıslara ceza yağdı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 05.10.2022 tarihinde Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Doğanca Mahallesi'nde Suat K.'ya (33) ait araziye Asayiş Büro Amirliği ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda arazide ekili yaklaşık 1 ton 200 kilo dişi Hint keneviri, Suat K'ya ait evde yapılan aramada da yaklaşık 300 kilo kubar esrar maddesi ile 1 adet havalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 450 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Araziden sökülen dişi Hint kenevirleri ile kubar esrar 1 kamyon ve 1 kamyonetle Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Olayla ilgili Suat K. İle birlikte S.K., A.K. ve E.K. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelileri İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi'nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Bafra Adliyesinde yapılan duruşmada Suat K., 26 yıl 8 ay ve 210 bin lira adli para cezasına, A.K., 22 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına ve E.K. 22 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira fa adli para cezana çarptırıldı.