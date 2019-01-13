Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Y.E.K. (23) ile temas kuran iki kullanıcıdan 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde etti. Olayla ilgili Y.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulanması tamamlanan zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.