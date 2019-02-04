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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurulan bir otomobilde yaptıkları aramada 118 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ile 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında dolu tabanca mermisi ele geçirdi. Araçta bulunan 4 şahıs hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılırken, araç sahibi L.K.(30) isimli şahıs "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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