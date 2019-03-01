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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.

Samsun'da 5 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir kişi polisin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda hakkında uyuşturucu madde sattığı bilgisi elde edilen M.Ü.'yü takibe aldı. Söz konusu şahsın 5 kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Olayla ilgili M.Ü. gözaltına alındı ve üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 25 paket halinde 2,4 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ü. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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