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Uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına aındı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına aındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsa uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen K.A.'yı 0,14 gram bonzai ve 5 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ile yakaladı. Gözaltına alınan K.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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